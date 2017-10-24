24.10.2017 (14:04)

Около 3 тысяч огневых задач выполнили артиллеристы и ракетчики ЮВО в ходе полевых сборов

В Южном военном округе (ЮВО) успешно завершились лагерные сборы соединений и подразделений ракетных войск и артиллерии. В нем принимали участие около 10 тыс. военнослужащих и было задействовано более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град-М», «Ураган», «Торнадо-Г», «Смерч», 240-мм самоходные минометы «Тюльпан», 203-мм самоходные пушки «Малка», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», «Хоста», «Акация», артиллерийские орудия «Мста-Б», «Нона», 122-мм САУ «Гвоздика», Д-30, 100-мм «Рапира» и другие.

Полевые выходы проходили на 20 полигонах, расположенных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на российских военных базах в Армении, Южной Осетии и Абхазии.

Ракетчики и артиллеристы совершенствовали свою индивидуальную подготовку, проводили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя. Кроме того, артиллеристы выполняли задачи по поражению целей на предельной дальности.

Впервые в ходе полевых сборов был проведен конкурс «артиллерист-снайпер» среди минометных подразделений ЮВО. По условиям конкурса минометный расчет должен за 2,5 минуты поразить цель в круге диаметром 25 метров на дальности 800 метров. По итогам конкурса лучшим стал минометный расчет российской военной базы в Абхазии.

Всего в ходе полевых занятий проведено свыше 220 тактических и тактико-специальных учений с батареями, из них более 150 с боевой стрельбой, в ходе которых сержантами и офицерами было выполнено более 3 тысяч огневых задач, при этом было израсходовано более 20 тыс. артиллерийских боеприпасов различного калибра.

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