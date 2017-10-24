24.10.2017 (13:59)

На полях Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН состоялась встреча министров обороны России и Индии

На полях IV Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА плюс») глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу встретился со своим индийским коллегой Нирмалой Ситхараман.

«Регулярные доверительные встречи глав наших стран придают мощные импульсы развитию двусторонних отношений, в том числе в оборонной сфере. Уделяем особое внимание реализации достигнутых на высшем уровне договорённостей», –– отметил в ходе беседы Сергей Шойгу.

По его оценке, «российско-индийское сотрудничество в военной области интенсивно развивается».

При этом Министр обороны России отметил, что в основе российско-индийского взаимодействия не только общность подходов к решению актуальных глобальных проблем и совпадение геополитических интересов, но и духовная близость двух великих культур.

Сергей Шойгу ещё раз поздравил коллегу с назначением на должность министра обороны Индии.

«Уверен, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать развитию особо привилегированного стратегического партнёрства между нашими странами. В первую очередь –– в военной и военно-технической областях», –– сказал Сергей Шойгу.

В свою очередь Нирмала Ситхараман подчеркнула, что Россия –– основной партнёр Индии в оборонной сфере и стратегическое партнёрство между двумя странами будет развиваться.

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