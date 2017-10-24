24.10.2017 (13:57)

Разведчики российской военной базы в Абхазии прошли спецподготовку в горах Северной Осетии

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Абхазии прошли курс спецподготовки на незнакомом горном полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Более 40 суток в дневное и ночное время при различных погодных условиях разведчики совершенствовали навыки действий в тылу условного противника, устройстве засад, захвата пленных, точности определения координат целей для последующего их уничтожения силами артиллерии.

Особое внимание в ходе мероприятия уделялось овладению личным составом приемам выживания, жизнеобеспечения и маскировки при выполнении учебно-боевых задач в автономных условиях. При этом сохранялись жесткие требования к владению стрелковым и холодным оружием, принятию грамотных и быстрых решений в экстремальных ситуациях.

Кроме того, в ходе спецподготовки разведчики соединения периодически осуществляли суточные выходы по различным незнакомым маршрутам на высотах от 1500 до 2700 метров над уровнем моря, на которых отрабатывали действия в сторожевом охранении, патрулировании и в секрете.

Все занятия на полигоне проводились под руководством опытных военных инструкторов, имеющих богатый боевой опыт. Военнослужащими широко применялись современной штатные технические средства, в т.ч. переносной комплекс разведки, управления и связи «Стрелец».

Всего в мероприятиях курса принимали участие около 100 военнослужащих в специальной горной экипировке и со снаряжением до 30 кг на каждого.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице