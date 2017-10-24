24.10.2017 (13:53)

Мотострелки ЮВО в Северной Осетии подняты по тревоге в рамках итоговой проверки за 2017 учебный год

Подразделения отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Северной Осетии, подняты по тревоге в рамках итоговой проверки соединения за 2017 учебный год.

Особое внимание в ходе проверки уделяется вопросам организации взаимодействия между подразделениями различных родов войск и специальных войск при совершении марша с применением новейших средств радиосвязи шестого поколения «Азарт».

В ходе практических действий на полигоне Тарское военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90А, самоходных артиллерийских установок САУ «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», противотанковых ракетных комплексов и минометов «Поднос» и «Сани» и др.

Всего к проверке боевой готовности привлечено свыше 1,5 тыс. военнослужащих мотострелковой бригады, задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники.

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