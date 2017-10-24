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24.10.2017 (13:50)

Летчики штурмовиков Су-25СМ вывели из строя хорошо замаскированный аэродром условного противника на Кубани

Летчики штурмового авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, уничтожили замаскированный аэродром условного противника на полигоне Копанской на Кубани.

Экипажи Су-25СМ отработали бомбометание по двум и более целям в одном заходе. Мишенная обстановка имитировала взлетно-посадочною полосу, авиационную технику и объекты аэродромной инфраструктуры.

Полеты проводились в ночное время в сложных метеорологических условиях с маневрами по преодолению противовоздушной обороны противника и пилотажем в облаках с высокими углами крена и тангажа.

Летчики точно вышли в район боевого применения, обнаружили цели и поразили их 250-килограммовыми осколочно-фугасными авиабомбами.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , Южный военный округ , Боевая подготовка
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