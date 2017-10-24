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24.10.2017 (13:48)

В Армении в ходе тактических учений будет оценена боевая готовность ротной тактической группы ЮВО

На российской военной базе в Армении в ходе тактических учений на высокогорном полигоне Алагяз проходит проверка боевой готовности ряда мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных, инженерных подразделений, подразделений связи, а также операторов комплексов беспилотных летательных аппаратов и экипажей армейской авиации.

Тактические учения будут проходить в дневное и ночное время суток под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова. На высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря на практике будет апробирована новая методика применения разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.

Организация управления созданными разведывательно-огневыми и разведывательно-ударными контурами будет осуществляться с использованием автоматизированных систем управления, а корректировка огня — с помощью комплексов разведки, управления и связи (КРУС)  «Стрелец».

Военнослужащие в ходе учений сдадут нормативы по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков, сходу и в движении, по неподвижным и движущимся целям. Ротная тактическая группа соединения также пройдёт комплексное испытание по основным предметам боевой подготовки, в том числе осуществит разведку объектов условного противника и корректировку огня артиллерии и авиации.

Всего к проверке привлечено более 500 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе вертолеты Ми-24П, Ми-8МТ.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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