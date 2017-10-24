24.10.2017 (13:39)

Российские военнослужащие в Приднестровье успешно сдали контрольную проверку

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку за 2017 учебный год.

В ходе проверки 100% военнослужащих ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий профессионализм в обращении со штатным вооружением: АК-74, ПКМ, ПКТ, КПВТ, РПГ-7, АГС-17. На автодроме и танкодроме водительский состав показал высокие навыки при вождении БТР-70 и Урал-4320.

За прошедший учебный год с личным составом ОГРВ ПРРМ было проведено около 20 учений и более 70 тренировок по противодействию терроризму. В течение года в ходе 200 практических занятий водители автомобильной и бронетанковой техники учились преодолевать различные препятствия и водные преграды. При проведении мероприятий боевой подготовки в 2017 учебном году расход боеприпасов и имитационных средств увеличился на 5% в сравнении с 2016 учебным годом.

Контрольная проверка за 2017 проводилась в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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