24.10.2017 (13:29)

Глава российского военного ведомства назвал Филиппины важным и перспективным партнером РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу высоко оценил итоги переговоров со своим филиппинским коллегой Делфином Лорензаной, подчеркнув, что это был первый в истории двусторонних отношений двух государств визит главы российского военного ведомства на Филиппины.

«Рассматриваем Манилу в качестве важного и перспективного партнёра в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом», –– заявил Сергей Шойгу.

Он отметил поступательную динамику двустороннего политического диалога на высшем уровне.

По его оценке, ключевыми событиями в данном контексте стали встречи Президента России Владимира Путина с лидером Республики Филиппины Родриго Дутерте на саммите АТЭС в Лиме в ноябре 2016 года и в мае текущего года в Москве.

«Лидерами наших государств намечены стратегические приоритеты двустороннего сотрудничества. Сегодня ведётся интенсивная работа по практической реализации достигнутых договорённостей, в том числе с целью дальнейшего укрепления связей в оборонной сфере», –– сказал Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что партнёрство в военной и военно-технической областях является важной составляющей всего комплекса российско-филиппинских отношений.

«Успешно формируем нормативную правовую базу взаимодействия по линии министерств обороны», –– пояснил Сергей Шойгу, напомнив, что в ходе официального визита Родриго Дутерте в Россию 24 мая этого года заключено первое в истории двусторонних отношений межведомственное соглашение об оборонном сотрудничестве.

В свою очередь министр обороны Филиппин поблагодарил своего российского коллегу за плодотворное военно-техническое сотрудничество.

«Спасибо за грузовики, другую продукцию военного назначения, которую Россия поставляет нашей стране по линии ВТС», –– сказал Делфин Лорензана.

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