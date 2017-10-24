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24.10.2017 (13:19)

Спецназ ЮВО в Ставрополе совершил марш-бросок на 30 км в режиме полного радиомолчания

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, совершили комплексный 30-километровый марш-бросок в условиях радиоэлектронного воздействия технических средств условного противника.

Группы спецназа совершали высадку на неподготовленную площадку со сверхмалой высоты с задержкой раскрытия парашютной системы, а затем в ходе марш-броска выполняли 10 контрольных упражнений в условиях, максимально приближенных к боевым.

Для совершения марш-броска с решением всех поставленных задач отводилось не более суток. Особенность марш-броска заключалась в скрытном передвижении по труднопроходимому маршруту и выполнении всех упражнений и поставленных задач в режиме полного радиомолчания.

Все военнослужащие действовали в штатной экипировке и с оружием общим весом до 25 кг.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Спецназ
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