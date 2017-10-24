24.10.2017 (13:09)

24 ремонтно-восстановительные бригады обеспечат подготовку боевой техники ЮВО к зимнему периоду обучения

В соединениях и воинских частях материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) сформировано 24 выездные ремонтно-восстановительные бригады в целях подготовки боевой, автомобильной и специальной техники к эксплуатации в зимнем периоде обучения.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поставил задачу к началу нового учебного года, который стартует в войсках 1 декабря, в полном объеме подготовить к эксплуатации учебно-боевую группу военной и специальной техники соединений и воинских частей округа.

По его указанию, ремонтно-восстановительные работы учебно-боевой группы будут проведены в подготовительный период до начала учебного года.

В настоящий момент утвержден график деятельности выездных ремонтно-восстановительных бригад, в соответствии с которым специалисты подразделений МТО выполнят ремонт и восстановление техники в соединениях и воинских частях округа. Выполнение работ будет организовано с применением новейших мобильных ремонтных комплексов ПАРМ-1АМ1, также будут задействованы автомастерские технического обслуживания МТО-УБ1 и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.

Всего в текущем году ремонтно-восстановительными подразделениями МТО ЮВО было выполнено более 14 тысяч различных ремонтов техники, в том числе около 2 тысяч бронированной.

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