24.10.2017 (12:51)

На Северном флоте прошло учение с отрядом по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами

Военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приняли участие в учении по охране базы подводных лодок в Полярном.

Учение прошло в двустороннем формате. Часть военнослужащих отряда выполняла роль условных диверсантов, пытавшихся проникнуть на охраняемую территорию и заминировать военные объекты. Основные силы отряда были задействованы в мероприятиях по обнаружению и нейтрализации противника, как в подводной среде, так и на берегу.

В ходе учения была отработана тактика ведения поиска подводных диверсионных сил и средств при помощи современного оборудования. В учении был задействован противодиверсионный катер «Грачонок», недавно поступивший на вооружение отряда, быстроходные лодки и боевые водолазы.

В рамках учения было проведено гранатометание с применением реактивного гранатомёта ДП-61 «Дуэль», выполнен комплекс стрелковых упражнений из специального подводного оружия: автоматов АПС и пистолетов СПП-1 в подводной среде, а также был отработан захват условного диверсанта под водой.

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