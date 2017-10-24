24.10.2017 (12:42)

Разведчики ЮВО пройдут специальные курсы в горах Приэльбрусья

Разведчики и инструктора по горной подготовке приступили к занятиям на скальном рельефе местности в Центре горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

В ходе занятий опытные инструкторы, имеющие богатый опыт, обучат молодых разведчиков бесшумно передвигаться и оборудовать базовый лагерь в горах.

Разведчики будут преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности с использованием альпинистских систем и инструментов, отработают навыки преодоления водной и воздушной переправы в одиночном порядке и в составе подразделений при любых климатических условиях. Все препятствия будут преодолеваться в полной экипировке, вес которой составляет около 30 кг.

В ходе выполнения специальных задач военнослужащие преодолеют скальный участок местности на склоне протяженностью более 150 метров и средним углом подъема не менее 45 градусов. Группы организуют преодоление скального участка в следующем порядке: первая связка прокладывает маршрут на скальном участке, по проложенному маршруту передвигается вся группа, а последняя связка соберет с маршрута снаряжение.

В ходе проведения разведывательно-поисковых действий разведчики ЮВО отработают действия в засаде с применением имитационных средств ведения огня, приемы и способы отхода с использованием рельефа местности.

Всего в сборе, который начался в начале октября, принимают участие около 200 инструкторов по горной подготовке и разведчиков Южного военного округа (ЮВО), Центрального военного округа (ЦВО), Западного военного округа (ЗВО), Восточного военного округа (ВВО), Черноморского флота (ЧФ), курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Военного института физической культуры.

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