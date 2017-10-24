24.10.2017 (12:35)

Россия и Филиппины подписали Соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Правительства России и Филиппин подписали сегодня Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между.

Подписи под документом поставили Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Филиппин Дельфин Лорензана.

Соглашение подписано в Кларке, где проходит IV совещание министров обороны стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс»).

Также подписан контракт на поставку Филиппинам гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним российского производства.

Его завизировали генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана.

Документ подписан в присутствии главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу.

До сегодняшнего дня Филиппины наряду с Брунеем были единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. Однако с приходом к власти президента Родриго Дутерте Манила начала активно проявлять интерес к налаживанию военно-технического сотрудничества с Москвой.

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