24.10.2017 (11:43)

Спецназ ЗВО провел контрдиверсионную операцию в тылу условного противника

Военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в Тамбовской области провели занятия на тактическом полигоне.

В преддверии профессионального праздника – Дня подразделений специального назначения, военнослужащие ЗВО провели тактико-специальные занятия по обнаружению и захвату охраняемого объекта со служебными документами. В ходе проведения воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами были вычислены схемы и маршруты движения охраняемой автоколонны.

Разведчики совершили многокилометровый марш, выполнили задачи по блокированию района дислокации условных незаконных вооруженных формирований, организовали минирование на маршруте следования колонны и провели налет на движущиеся бронемашины диверсионной группы противника.

Задачи по блокированию колонны, уничтожению боевого охранения и поиску важного объекта, спрятанного в одном из бронеавтомобилей, разведчики выполнили за 90 секунд.

К занятиям по тактической, специальной и огневой были привлечены более 100 военнослужащих из числа боевых групп спецназа ЗВО, средства технической разведки, а также более 10 единиц бронетехники для доставки разведгрупп.

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