24.10.2017 (11:05)

Свыше 300 КРУС «Стрелец» получили вновь созданные мотострелковые дивизии ЗВО

Подразделения вновь созданных мотострелковых дивизий Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской, Белгородской, Нижегородской и Брянской областях, получили более трехсот новых комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Об этом сообщил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Новые комплексы «Стрелец» и «Стрелец-М» входят в боевую экипировку «Ратник» и поставляются в рамках выполнения плана программы гособоронзаказа.

Комплекс «Стрелец» – индивидуальный своеобразный компьютер мобильного типа. Он может сопрягаться с многими устройствами. Такие технические средства позволяют создавать единые сети из данных индивидуальных комплексов на компьютере командира подразделения. Он может в режиме реального времени отслеживать текущую информацию о подчиненных, а также получать по закрытым каналам информацию о противнике.

Обычный военнослужащий должен нажать всего несколько комбинаций кнопок и его координаты местонахождения или расположение противника появятся на компьютере командира. Начальник подразделения сможет без проблем совмещать полученные данные с электронной картой местности, или с фотографией заданного района, полученной со спутника, что позволит вывести на более высокий уровень организации учебно-боевой деятельности подразделений.

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