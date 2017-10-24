24.10.2017 (11:12)

Глава российского военного ведомства призвал страны АСЕАН и «СМОА плюс» принять участие в восстановлении Сирии

За два года участия российских Воздушно-космических сил (ВКС) в боевых действиях в Сирии фактически прекращена финансовая подпитка ИГИЛ за счет нефтяного промысла, заявил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на совещании глав военных ведомств стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс»).

«До 2015 года около 3 млрд долларов в год зарабатывала группировка ИГИЛ от продажи нефти на территории Сирии, в отдельные периоды –– до 10 млн долларов в сутки. Сегодня финансовая подпитка ИГИЛ с территории Сирии практически прекращена», –– пояснил Сергей Шойгу.

Министр обороны также сообщил, что за два года участия российских ВКС в боевых действиях на территории Сирии «были разгромлены крупные террористические формирования на важнейших направлениях, освобождены ключевые населенные пункты и деблокированы основные коммуникации, уничтожено более 200 нефтяных и газовых мест добычи, 184 нефтеперерабатывающих завода, 126 станций перекачки топлива и около 4 тыс. бензовозов».

«Сегодня ИГИЛ контролирует менее 5% территории Сирии, а до начала операции ВКС России контролировала более 70%», –– подчеркнул Министр обороны России.

Впечатляющие результаты операции он проиллюстрировал конкретными цифрами и фактами.

В результате действий российских ВКС ликвидированы 948 тренировочных лагерей, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов.

Боевики выбиты из 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь составляет 503 тысячи 223 квадратных километра. Ликвидирована большая часть террористов. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С 2015 года в дома вернулись 1 млн 126 тысяч человек. Только в 2017 году –– 660 тысяч.

Министр обороны России также отметил, что «в результате целенаправленной работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже 2500 населенных пунктов по всей стране присоединились к процессу примирения».

«Особое внимание уделяем решению гуманитарных проблем в Сирии. Провели большую работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Всего с начала этой работы обезврежены 96 тысяч 105 взрывоопасных предметов, в среднем –– 1500 в сутки. Также готовим сирийских сапёров. На сегодняшний день 621 сапёр уже приступил к работе», –– отметил Сергей Шойгу.

Министр обороны призвал государства «СМОА плюс» присоединиться к гуманитарно-восстановительной миссии в этой стране.

«Со своей стороны готовы оказывать любое содействие», –– подчеркнул Сергей Шойгу.

Он напомнил, что благодаря достигнутым в Астане договорённостям на территории Сирии действуют четыре зоны деэскалации.

«Сегодня Сирия нуждается в серьёзной гуманитарной помощи: продуктах питания, предметах первой необходимости, медикаментах, а также в восстановлении объектов критической инфраструктуры, разминировании территории», –– глава российского военного ведомства.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице