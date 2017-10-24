24.10.2017 (11:03)

Министр обороны России призвал страны АСЕАН, ШОС, ОДКБ к более тесной координации по линии военных ведомств

Глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу призвал страны-члены АСЕАН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) более тесно координировать действия по линии военных ведомств.

«Считал бы важным налаживание эффективного сотрудничество между ОДКБ и АСЕАН. Ключевым направлением их совместной работы могло бы стать противодействие распространению международного терроризма, в том числе его проникновению в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», –– заявил Сергей Шойгу, выступая на Четвёртом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнёров («СМОА плюс»).

Он также высказаться «за более тесную координацию действий по линии военных ведомств стран «СМОА плюс» и партнёрских организаций АСЕАН, в первую очередь Шанхайской организации сотрудничества».

«Настроены на всемерное развитие диалога в рамках организации и реализацию решений Сочинского саммита Россия-АСЕАН для укрепления стратегического партнёрства по всем направлениям, в том числе по военной линии», –– подчеркнул Сергей Шойгу.

В этом контексте он поблагодарил коллег, принявших участие в первой в истории встрече министров обороны в формате Россия-АСЕАН, которая прошла в Москве в апреле прошлого года.

«У нас состоялись плодотворные дискуссии, позволившие сблизить позиции и обменяться мнениями по ключевым проблемам безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», –– отметил Министр обороны России, особо обозначив принципы, на которых предлагается выстраивать межгосударственные отношения, –– «это внеблоковость, равенство и неделимость безопасности, невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров и неукоснительное соблюдение норм международного права».

Сергей Шойгу поздравил коллег из стран АСЕАН с 50-летием Ассоциации, которое отмечается в этом году, подчеркнув, что «с каждым годом всё больше укрепляются международные позиции «десятки».

«Считаем АСЕАН одной из наиболее успешных региональных организаций, вокруг которой концентрируются разноформатные многосторонние объединения, в том числе с участием ведущих мировых держав», –– заявил Министр обороны России.

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