24.10.2017 (10:21)

Министр обороны России выразил озабоченность ростом напряжённости на Корейском полуострове

«Вызывает серьёзную озабоченность рост напряжённости на Корейском полуострове. Решительно осуждаем ракетно-ядерные испытания КНДР. Вместе с тем выступаем против провоцирующей такие испытания чрезмерной военной активности ряда стран региона», –– заявил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая на Четвёртом совещании глав военных ведомств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнёров («СМОА плюс»).

«Убеждены, –– подчеркнул Сергей Шойгу, –– что прочным фундаментом для развития политико-дипломатических механизмов корейского урегулирования может стать дорожная карта, разработанная на основе российских и китайских инициатив».

При этом Министр обороны России отметил, что «важно сохранять открытую возможность для диалога с Пхеньяном по линии Регионального форума АСЕАН по безопасности».

Также Сергей Шойгу обратил внимание на рост террористических угроз в Юго-Восточной Азии в контексте перемещения иностранных террористов-боевиков ИГИЛ, выдавливаемых из Сирии и Ирака.

«Обеспокоены ростом террористических угроз в регионе. На верность ИГИЛ уже присягнули 34 террористические организации во всём мире, включая ряд группировок в Юго-Восточной Азии», –– заявил глава российского военного ведомства, подчеркнув, что «всё чаще выявляются денежные потоки, поступающие в страны Азиатско-Тихоокеанского региона для поддержки местных террористических ячеек и проведения терактов».

«Сегодня наша задача состоит в том, чтобы совместными усилиями международного сообщества окончательно уничтожить потенциал террористического «интернационала», прежде всего ИГИЛ», –– сказал Сергей Шойгу.

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