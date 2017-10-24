24.10.2017 (09:52)
Со сборных пунктов Хабаровского края около 50 новобранцев отправились в учебные центры ВВО
В субъектах РФ, на территории которых дислоцируются соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО), состоялась первая отправка призывников. В ходе проведения осеннего 2017 года призыва со сборных пунктов Хабаровского края около 50 новобранцев отправились в учебные центры ВВО.
На сегодняшний день призвано более 4 тысяч граждан, из них более 600 с высшим образованием.
Более 270 граждан с высшим образованием изъявили желание подписать контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях округа вместо службы по призыву. Около 160 призывников со средним профессиональным образованием выбрали два года службы по контракту взамен одного года службы по призыву.
Очередная отправка призывников состоится в середине текущей недели.
Осенний 2017 года призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года, всего будет призвано и отправлено в войска более 9 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.