24.10.2017 (09:52)

Со сборных пунктов Хабаровского края около 50 новобранцев отправились в учебные центры ВВО

В субъектах РФ, на территории которых дислоцируются соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО), состоялась первая отправка призывников. В ходе проведения осеннего 2017 года призыва со сборных пунктов Хабаровского края около 50 новобранцев отправились в учебные центры ВВО.

На сегодняшний день призвано более 4 тысяч граждан, из них более 600 с высшим образованием.

Более 270 граждан с высшим образованием изъявили желание подписать контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях округа вместо службы по призыву. Около 160 призывников со средним профессиональным образованием выбрали два года службы по контракту взамен одного года службы по призыву.

Очередная отправка призывников состоится в середине текущей недели.

Осенний 2017 года призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года, всего будет призвано и отправлено в войска более 9 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

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