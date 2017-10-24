24.10.2017 (09:43)
Церемония приема школьников в ряды Юнармии состоялась в Хабаровске
В Хабаровске на базе регионального отделения ДОСААФ России состоялась торжественная церемония приема в ряды Юнармии учащихся одной из школ города.
Около 90 юношей и девушек прошли ритуал посвящения и зачитали клятву юнармейца, подтвердив свое желание стать частью Всероссийского военно-патриотического общественного движения.
В церемонии принял участие заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Сергей Долотин, который вручил школьникам значки и удостоверения юнармейцев.
После окончания торжественной части мероприятия военнослужащие ВВО организовали для юнармейцев практические занятия по сборке-разборке автомата Калашникова, РХБ защите, прыжкам с парашютом.
Кроме того, юнармейцы выполнили различные упражнения учебных стрельб с использованием современных электронных тренажеров.
В завершении ребята приняли участие в современной высокотехнологичной игре «Лазертаг».