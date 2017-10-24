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24.10.2017 (09:43)

Церемония приема школьников в ряды Юнармии состоялась в Хабаровске

В Хабаровске на базе регионального отделения ДОСААФ России состоялась торжественная церемония приема в ряды Юнармии учащихся одной из школ города.

Около 90 юношей и девушек прошли ритуал посвящения и зачитали клятву юнармейца, подтвердив свое желание стать частью Всероссийского военно-патриотического общественного движения.

В церемонии принял участие заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Сергей Долотин, который вручил школьникам значки и удостоверения юнармейцев.

После окончания торжественной части мероприятия военнослужащие ВВО организовали для юнармейцев практические занятия по сборке-разборке автомата Калашникова, РХБ защите, прыжкам с парашютом.

Кроме того, юнармейцы выполнили различные упражнения учебных стрельб с использованием современных электронных тренажеров.

В завершении ребята приняли участие в современной высокотехнологичной игре «Лазертаг».

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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