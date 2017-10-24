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24.10.2017 (09:26)

В штабе Северного флота начал работу центр торгово-бытового обслуживания «Военторга»

Сегодня в штабе Северного флота начал работу комплексный центр торгово-бытового обслуживания ОАО «Военторг». Накануне состоялось его торжественное открытие. Традиционную ленточку перезал командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

Центр торгово-бытового обслуживания открыт на месте реконструированной столовой. Теперь помимо системы общественного питания для военнослужащих и гражданского персонала штаба Северного флота работают парикмахерские, магазин одежды и аксессуаров, в котором также можно приобрести сувениры с военной символикой. Функционирует система заказа товаров. Все торговые точки оборудованы терминалами для безналичной оплаты.

Проектно-ремонтные работы на объекте продолжались около года. По первым отзывам командования Северного флота, полученный результат полностью оправдал все ожидания.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот
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