24.10.2017 (08:49)
Олимпийский призер Иван Штыль провел зарядку для юнармейцев и спортсменов ЦСКА во Владивостоке
В спортивном центре морской и физической подготовки ЦСКА (г. Владивосток) прошла «Зарядка с чемпионом». Ее провел Иван Штыль - гребец-каноист, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, четырнадцатикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира.
Спортивное мероприятие прошло в ходе патриотической туристско-краеведческой экспедиции «Край мой Приморский», ее организаторами являются экспедиционный центр Минобороны, Тихоокеанский флот и спортивный центр ЦСКА (г. Владивосток). Одной из задач проекта является расширение знаний молодого поколения об истории родного края.
В рамках экспедиции проходят мероприятия, которые имеют большое значение для истинных патриотов Приморья.
«Зарядка с чемпионом» была приурочена ко дню рождения Приморского края и юбилею водноспортивной станции ЦСКА.
На торжественной церемонии открытия присутствовали начальник филиала ФАУ МО РФ ЦСКА/Хабаровск Григорий Туров, начальник физической подготовки Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, подполковник Сергей Васильев, начальник Приморского регионального штаба «Юнармии» Богдан Юрчук, представители государственных структур Владивостока.
Зарядка длилась полчаса и собрала 40 юнармейцев и 30 спортсменов ЦСКА. Иван Штыль показал ребятам упражнения, рассчитанные на силу, ловкость и умение держать равновесие. Некоторые почетные гости присоединились к упражнениям. Как оказалось, физическая форма у них просто отличная!