24.10.2017 (06:25)

Шойгу считает полезными совещания министров обороны АСЕАН для укрепления доверия в АТР

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу считает важным проведение совещаний министров обороны стран АСЕАН и с партнерами по диалогу («СМОА плюс») для укрепления взаимного доверия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Это востребованный механизм укрепления мира, стабильности и взаимного доверия между государствами АТР», - сказал Шойгу во вторник, выступая с приветственным словом на Четвертом совещании министров обороны государств АСЕАН и «СМОА плюс», которое проходит на филиппинском острове Лусон (провинция Пампанга).

Шойгу выразил уверенность, что «дискуссия пройдет в конструктивной и дружеской атмосфере, позволит сблизить подходы к решению ключевых региональных проблем». «Рассчитываю на заинтересованный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, а также по основным аспектам нашего взаимодействия», - сказал глава Минобороны РФ.

Он отметил «радушный прием и прекрасную организацию встречи». «Это мой первый визит в Республику Филиппины. Рад возможности познакомиться с этой замечательной страной», - сказал Шойгу.

На Филиппинах проходит встреча министров обороны АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, членами которой Россия и США не являются), а затем совещание глав военных ведомств в формате «АСЕАН+». Участниками объединения «АСЕАН +» являются в общей сложности 18 стран. Речь идет о 10 участницах АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также Австралии, Индии, Китае, Республике Корея, Новой Зеландии, России, США и Японии. Население стран-членов АСЕАН составляет около 500 млн человек, совокупный ВВП достигает 737 млрд долларов США.

Глава Минобороны РФ прибыл с официальным визитом на Филиппины в понедельник.

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