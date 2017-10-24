24.10.2017 (05:34)

В рамках учения «Индра-2017» российские и индийские военнослужащие отразили нападение террористов на блокпост

В соответствии с планом первого международного межвидового российско-индийского учения «Индра-2017» на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае, подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа и военнослужащие корпуса сухопутных войск Вооруженных сил Индии провели совместную тренировку по отражению нападения условных террористов на укреплённый блокпост.

По легенде учения после внезапного нападения группы условных террористов охранение блокпоста вынуждено было отступить на заранее подготовленные позиции и вызвать подкрепление. Прибывшие для их поддержки мотострелковые подразделения, усиленные танками Т-72Б3, блокировали и уничтожили противника, после чего взвод Вооруженных Сил Индии произвел окончательную зачистку захваченного террористами блокпоста.

В этом эпизоде учения было задействовано более 200 военнослужащих двух стран и порядка 20 боевых машин пехоты и танков. В ходе тренировки индийские военнослужащие выполняли задачи на бронетехнике, переданной им на период учения российской стороной.

Справочно:

В текущем году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

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