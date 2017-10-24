24.10.2017 (04:00)

Судно Тихоокеанского флота доставит необходимый груз для обеспечения работы экспедиции МО РФ на о. Матуа

Киллекторное судно КИЛ-168 отряда судов вспомогательного флота войск и сил на Северо-востоке России вышло из порта Петропавловска-Камчатского и взяло курс на остров Матуа для обеспечения работы экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества, личного состава Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

В Петропавловске-Камчатском КИЛ-168 пополнил запасы топлива, воды и продовольствия, а также провел загрузку дополнительного оборудования, необходимого для обеспечения работы и жизнедеятельности участников экспедиции.

В настоящее время на острове Матуа работают несколько отрядов гидрогеологов, вулканологов, гидробиологов, ландшафтоведов, почвоведов, поисковиков и археологов из Москвы, Владивостока, Камчатки и Сахалина.

В ходе работ был осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов, и проведена видеосъемка рельефа дна для анализа гидрографических характеристик. Также проводились работы по реконструированию активности вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет, определению уровня его современной активности, что необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.

Кроме того, проводились работы по поиску и исследованию объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны и археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох.

Это уже вторая совместная экспедиция по изучению историко-культурного и природного наследия острова Курильской гряды.

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