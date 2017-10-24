24.10.2017 (06:00)

Делегация Управления навигации и океанографии МО РФ приняла участие в Сессии Международной Гидрографической Организации

Делегация управления навигации и океанографии Минобороны РФ завершила визит в Княжество Монако где принимала участие в Сессии Международной Гидрографической Организации (МГО).

На Сессии обсуждался план работы и развития Международной Гидрографической Организации, а также функционирование и взаимодействие ее основных органов. Возглавлял российскую делегацию начальник Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1 ранга Сергей Травин.

Россия является членом Международной Гидрографической Организации (МГО). Представляет Россию на мероприятиях, проводимых МГО, Управление навигации и океанографии Министерства Обороны Российской Федерации.

Справка:

Международная гидрографическая организация (International Hydrographic Organization) международная организация, созданная в 1921 году для координации гидрографической деятельности государств-членов. Первоначально называлась «Международное гидрографическое бюро» (International Hydrographic Bureau). Штаб-квартира находится в Монако Цели МГО — применение наиболее эффективных методов исследований; развитие наук, связанных с гидрографией и описательной океанографией; координация работы национальных гидрографических организаций; унификация издания навигационных карт и пособий.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице