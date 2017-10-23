Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

23.10.2017 (22:57)

В инженерных войсках проводится неделя контрольных проверок за 2017 учебный год

В понтонно-мостовой бригаде инженерных войск дислоцирующейся во Владимирской области проводится контрольная проверка за 2017 учебный год комиссией управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил под председательством заместителя начальника инженерных войск генерал-майора Константина Смешко.

Началась контрольная проверка со строевого смотра бригады.

В ходе сдачи контрольной проверки военнослужащие бригады показывают высокие результаты в тактической, специальной, огневой и физической подготовке, на занятиях по РХБ защите и медицинской подготовке, вождению автомобильной и специальной инженерной техники.

На завершающем этапе контрольной проверки военнослужащие бригады покажут свою слаженность при сдаче нормативов по оборудованию различных видов переправ через водные препятствия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false