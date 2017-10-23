23.10.2017 (22:42)
1000 военнослужащих будут призваны на военную службу в Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск РЭБ
В ноябре 1000 военнослужащих будут призваны на военную службу, где пройдут обучение в Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Тамбове.
Подготовка будет проводиться по специальностям РЭБ на более
40 типах техники РЭБ и комплексного технического контроля.
Одной из главных особенностей подготовки младших специалистов станет освоение комплексов РЭБ «Свет-ВСГ», «Борисоглебск-2», «Москва-1», «Красуха-20» и «Красуха-4».
Подготовка курсантов будет проходить в три этапа: совершенствование начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка и подготовка по специальности.
Основное внимание в ходе учебного процесса будет уделяться практической работе на технике, в том числе в ночное время. При этом значительное время отводится на выполнение упражнения на специализированных учебно-тренировочных комплексах промышленного производства и компьютерных тренажерах, разработанных специалистами центра.
Четырехмесячная подготовка курсантов завершится сдачей экзаменов и получением свидетельств специалиста РЭБ, а затем они будут направлены в соединения, воинские части и подразделения РЭБ на должности операторов и старших операторов.