23.10.2017 (22:32)

Более 100 учеников школ и студентов колледжей посетили Камышинское соединение Воздушно-десантных войск

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) в городе Камышин провели с учащимися старших классов средних школ и колледжей Всероссийскую информационно-пропагандистскую акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!».

Патриотическое мероприятие проходило на территории десантно-штурмового соединения ВДВ.

В ходе мероприятия, учащиеся познакомились с бытом и повседневной жизнью десантника.

Военнослужащие ВДВ на плаце воинской части и воздушно-десантном комплексе познакомили присутствующих юношей с образцами вооружения десантников и парашютными системами различного назначения. Желающие смогли не только посмотреть, но и сами поучаствовать в проведении занятия по парашютной подготовке.

Помимо этого, гости акции, прибывшие в музей воинской части ВДВ познакомились с историей соединения и ее героями.

В информационно-пропагандистской акции принимали участие более 100 юношей проходящих обучение в городских и областных учебных заведениях центральной части Волгоградской области.

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