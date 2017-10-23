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23.10.2017 (22:27)

Подготовку к зиме проверили в Кировском филиале «Оборонлес» Минобороны России

В рамках рабочей поездки в Кировскую область, руководство «Оборонлес» Минобороны России приняло участие в совещании с членами Правительства региона по вопросам совершенствования процессов управления лесным хозяйством.

Во время инспекторской проверки директор филиала Степан Сергеев ознакомил руководство учреждения с ходом подготовки пожарно-химической станции I типа к зимнему периоду, постановкой противопожарной техники на консервацию. Особое внимание было уделено вопросам выполнения Государственного задания по осуществлению противопожарных мероприятий в лесах на землях Министерства обороны.

«Отрадно отметить, что на территории, обслуживаемой Кировским филиалом «Оборонлеса», на протяжении последних трех лет не зафиксировано ни одного лесного пожара. Однако это не повод останавливаться на достигнутом. От работы, проведенной в зимний период, в том числе по подготовке планов взаимодействия при тушении лесных пожаров, во многом зависит безопасное прохождение пожароопасного периода 2018 года», – подчеркнул начальник ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Дмитрий Ольховик.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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