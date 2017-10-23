23.10.2017 (22:24)

Военные строители выиграли осенний Кубок Железногорска по баскетболу

Финал осеннего Кубка города по баскетболу состоялся в Железногорске Красноярского края. За победу боролись команда Главного военно-строительного управления № 9 «Строитель» и баскетболисты «Атланта». К финалу игроки девятого главка подошли, имея в своем активе только победные матчи с разницей в 30 и более очков. «Атлант» же по дороге к Кубку уступил «Октябрю»(ГХК), однако лучшая разница побед и поражений позволила ему принять участие в финальной встрече.

Начало первой четверти было за «Атлантом», но игроки «Строителя» не давали оторваться в счёте более чем на 6 очков и к концу четверти сравняли результат – 18:18. Во второй четверти военным строителям удалось немного выйти вперёд, и к большому перерыву разница составляла 5 очков.

В третьей четверти соперники продолжили вести непримиримую борьбу. Несмотря на постоянное давление, «Строителю» удалось оторваться в счёте на 9 очков. Начало четвёртого игрового отрезка ознаменовалось рывком «Атланта», которому удалось сократить отставание до 4 очков. Тем не менее, команда ФГУП «ГВСУ № 9» уверенно выстояла, продолжая «гнуть» свою игровую линию.

В этот день военные баскетболисты показали более командную игру не только в нападении, но и в защите. С каждой атакой преимущество «Строителя» только увеличивалось. За три минуты до конца игры, когда разница в счёте достигла 20 очков, лидер атак «Атланта» попросил замену. Тем самым команда, по мнению зрителей, выбросила белый флаг, и в дальнейшем соперники просто доигрывали матч. Окончательный счёт 94:77 зафиксировал очередную победу «Строителя» в городских соревнованиях.

«В составе «Атланта» выступили четыре игрока, в своё время игравшие за наш коллектив, – рассказал капитан «Строителя», председатель спортивного комитета девятого главка Дмитрий Гулько, – В таких случаях мотивация во что бы то не стало обыграть свою бывшую команду - запредельная. Однако все наши ребята проявили настоящий мужской характер и дали сопернику настоящий бой!»

Напомним, в сентябре 2017 года команда Главного военно-строительного управления № 9 выиграла другой почетный трофей, став обладателем Кубка Железногорска по футболу.



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