23.10.2017 (22:06)
В осеннюю призывную кампанию из Ульяновской области в войска отправятся 3.5 тыс. человек
Военный комиссариат Ульяновской области в ходе осенней призывной кампании отправит на военную службу 3.5 тыс. новобранцев. Об этом в ходе пресс-конференции для журналистов сообщил военный комиссар Ульяновской области Петр Брыкин.
«Призывники распределены во все военные округа. Большая часть будет проходить службу в Центральном военном округе, около 500 — останутся служить на территории Ульяновского региона, 15 человек отправится для прохождения военной службы в Президентский полк», — сказал Петр Брыкин.
На сборном пункте перед отправкой в войска всех призывников переоденут в повседневную форму одежды, которая по цвету соответствует виду и роду войск Вооруженных сил.
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