23.10.2017 (22:00)

Командующий Северным флотом принял участие в открытии военного мемориала в Мурманском государственном техническом университете

Сегодня командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов принял участие в открытии военного мемориала «На северных рубежах России», посвящённого героической обороне Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, истории и современности Краснознамённого Северного флота.

Мемориал создан в главном корпусе Мурманского государственного технического университета. Центром его является гранитный памятник со строками стихотворения Константина Симонова о Кольском Заполярье, а составной частью – фотовыставка с хроникой Великой Отечественной войны на Мурмане, историей и современностью Северного флота.

Выступая на торжественной церемонии, командующий флотом отметил связь гражданских и военных моряков, их общий вклад в победу. Вице-адмирал Николая Евменов призвал молодёжь сохранять и преумножать славные морские традиции и выразил уверенность, что после обучения на воссозданной в стенах вуза военной кафедре выпускники университета пополнят ряды офицеров Северного флота.

В мероприятии также приняли участие воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища во главе с начальником филиала вице-адмиралом запаса Алексеем Максимчуком.

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