23.10.2017 (21:39)

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом на Филиппины

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник прибыл с официальным визитом на Филиппины.

«В ходе пребывания на Филиппинах глава российского военного ведомства примет участие в четвертом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров. Также пройдут двусторонние переговоры с министром национальной обороны Филиппин Делфином Лорензаной», — сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Предусматривается, что в ходе визита, который продлится по 25 октября, Шойгу проведет серию двусторонних встреч с главами военных ведомств государств, принимающих участие в совещании.

«Будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности, перспективы военного, военно-технического сотрудничества», — сказал Конашенков.

Как ожидается, министра обороны России примет президент Филиппин Родриго Дутерте. Кроме того, во время визита планируется подписание российско-филиппинского межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве, сообщил Конашенков.

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