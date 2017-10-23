Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

23.10.2017 (21:29)

Московское военно-музыкальное училище отметило 80-летие

23 октября в Государственном Кремлевском Дворце прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

В этот вечер училище поздравили звезды российской эстрады, выпускники и суворовцы.

Концерт порадовал зрителей разнообразием музыкальных номеров, яркими выступлениями оркестра суворовцев и гостей вечера, а также теплыми воспоминаниями бывших воспитанников училища.

За 80 лет своей славной истории Московское военно-музыкальное училище воспитало множество талантливых музыкантов – известные дирижеры, концертирующие артисты, чуткие педагоги, активные музыкальные деятели, которые берегут и приумножают традиции училища.

Сегодня Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова сохраняет свой уникальный статус единственного учебного заведения среднего профессионального (музыкального) образования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false