23.10.2017 (21:29)

Московское военно-музыкальное училище отметило 80-летие

23 октября в Государственном Кремлевском Дворце прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

В этот вечер училище поздравили звезды российской эстрады, выпускники и суворовцы.

Концерт порадовал зрителей разнообразием музыкальных номеров, яркими выступлениями оркестра суворовцев и гостей вечера, а также теплыми воспоминаниями бывших воспитанников училища.

За 80 лет своей славной истории Московское военно-музыкальное училище воспитало множество талантливых музыкантов – известные дирижеры, концертирующие артисты, чуткие педагоги, активные музыкальные деятели, которые берегут и приумножают традиции училища.

Сегодня Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова сохраняет свой уникальный статус единственного учебного заведения среднего профессионального (музыкального) образования.



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