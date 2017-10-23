23.10.2017 (21:29)
Московское военно-музыкальное училище отметило 80-летие
23 октября в Государственном Кремлевском Дворце прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.
В этот вечер училище поздравили звезды российской эстрады, выпускники и суворовцы.
Концерт порадовал зрителей разнообразием музыкальных номеров, яркими выступлениями оркестра суворовцев и гостей вечера, а также теплыми воспоминаниями бывших воспитанников училища.
За 80 лет своей славной истории Московское военно-музыкальное училище воспитало множество талантливых музыкантов – известные дирижеры, концертирующие артисты, чуткие педагоги, активные музыкальные деятели, которые берегут и приумножают традиции училища.
Сегодня Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова сохраняет свой уникальный статус единственного учебного заведения среднего профессионального (музыкального) образования.