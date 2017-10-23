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23.10.2017 (21:15)

В Челябинской области определили победителей спартакиады допризывной молодежи

Финал спартакиады, организованный в Чебаркуле региональным отделением ДОСААФ, областным министерством физической культуры и спорта, областным военным и комиссариатом и 90-ой танковой дивизией, оказался насыщенным спортивными соревнованиями и военно-патриотическими мероприятиями.

Участники соревновались в беге на 60 и 100 метров, прыжках в длину, метании гранаты, подтягивании на перекладине, сборке-разборке автомата Калашникова, продемонстрировали навыки строевой подготовки.

В первый день помимо состязаний по программе спартакиады ребята потренировались на препятствиях военно-спортивной игры «Гонка героев», поупражнялись в подъемах и спусках на военном спецоборудовании.

По итогам финальных состязаний первенство в областной спартакиаде допризывной молодежи завоевала команда школы № 43 Челябинска. В число призеров вошли команда «Стронг» поселка Тимирязево и чебаркульский «Снайпер».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ДОСААФ
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