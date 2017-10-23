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23.10.2017 (20:45)

Специалисты Балтийского флота принимают участие в поиске затонувших кораблей

Специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Балтийского флота совместно с флотскими гидрографами проводят  поиск  и обследование затонувших в годы Первой и Второй мировых войн подводных лодок, кораблей, самолетов и  судов.

Специалисты проводят поисковые работы в территориальных водах России в Гданьском и Финских заливах Балтийского моря, а также  Ладожском озере.

В  поисковых мероприятиях задействовано до четырех судов и кораблей Балтийского флота, к экспедиции также привлечены специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества.

 Среди объектов обследования предположительно находятся учебный артиллерийский корабль, транспорты разных водоизмещений,  подводная лодка, сторожевой корабль, самолет,  а также не идентифицированные  подводные объекты.

В соответствии с действующим международным и российским законодательством найденные экспедицией корабли и подлодки будут объявлены воинскими захоронениями, места их гибели нанесут на все морские карты.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
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