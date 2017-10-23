23.10.2017 (20:45)

Специалисты Балтийского флота принимают участие в поиске затонувших кораблей

Специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Балтийского флота совместно с флотскими гидрографами проводят поиск и обследование затонувших в годы Первой и Второй мировых войн подводных лодок, кораблей, самолетов и судов.

Специалисты проводят поисковые работы в территориальных водах России в Гданьском и Финских заливах Балтийского моря, а также Ладожском озере.

В поисковых мероприятиях задействовано до четырех судов и кораблей Балтийского флота, к экспедиции также привлечены специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества.

Среди объектов обследования предположительно находятся учебный артиллерийский корабль, транспорты разных водоизмещений, подводная лодка, сторожевой корабль, самолет, а также не идентифицированные подводные объекты.

В соответствии с действующим международным и российским законодательством найденные экспедицией корабли и подлодки будут объявлены воинскими захоронениями, места их гибели нанесут на все морские карты.

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