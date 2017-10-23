23.10.2017 (20:30)

В Центральном академическом театре Российской Армии состоялся офицерский Лермонтовский бал

В честь 203-летия со дня рождения поэта и русского офицера М.Ю. Лермонтова 23 октября Департамент культуры Министерства обороны, Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и Общественный совет при военном ведомстве провели в Центральном академическом театре Российской Армии офицерский Лермонтовский бал.

В торжественном мероприятии приняли участие представители руководства Минобороны России, известные деятели искусства и музыки, военнослужащие и сотрудники силовых структур, воспитанники Суворовского училища и кадетских корпусов, представители военно-патриотических, исторических и литературно-художественных объединений, профессиональные артисты балета.

По старой традиции бал открыли дебютанты – юноши и девушки 16-23 лет. Дамы и кавалеры, пришедшие на Лермонтовский бал, стали не только зрителями уникального по красоте и масштабности культурного мероприятия, но и участниками настоящего светского раута.

Танцевальные пары показали свое искусство, исполнив венский вальс, полонез и кадриль.

«Я уверен, что Лермонтовский бал – это возрождение традиций русского офицерского корпуса и важный аспект для формирования положительного имиджа Вооруженных Сил», – заявил директор Департамента культуры Министерства обороны Владимир Буздыган.

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