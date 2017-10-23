23.10.2017 (20:00)

Минобороны России получило очередной полковой комплект С-400

Минобороны России получило второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

Специалисты 534-го военного представительства провели техническую приемку комплекта у завода изготовителя. После чего на торжественной церемонии, которая состоялась на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области, техника была передана подразделению ПВО Западного военного округа. Приёмо-сдаточные испытания комплекта прошли успешно.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» предназначен для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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