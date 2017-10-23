23.10.2017 (21:00)

На вооружение российской военной базы в Армении поступили новые отечественные комплексы технической разведки «Радиолампа»

На вооружение подразделения технических средств разведки российской военной базы, дислоцированной в Армении, поступили современные отечественные комплексы «Радиолампа».

Уже в начале зимнего периода обучения новые комплексы начнут обеспечивать разведывательными данными командование соединения, в ходе тактических и тактико-специальных учений на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз.

Парки боевых машин российского соединения продолжают перевооружаться современными образцами авиационной, военной и специальной колесной и гусеничной бронетанковой техникой. В текущем году доля нового вооружения в соединениях Ереванского и Гюмрийского военных гарнизонов увеличилась до 60 процентов.

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