23.10.2017 (19:00)

В Ростовской области саперы ЮВО обезвредили склад с боеприпасами времен Великой Отечественной войны

Саперы Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области по заявке военного комиссариата по Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам извлекли из земли и уничтожили на месте более 200 взрывоопасных предметов (ВОП) времен Великой Отечественной войны.

Склад с боеприпасами был обнаружен в Ростовской области, недалеко от села Алексеевка Матвеево-Курганского района, местным жителем во время выполнения сельскохозяйственных работ.

По прибытии на место военнослужащие мобильного отряда инженерно-саперного подразделения ЮВО, дислоцированного в Ростовской области, обследовали местность, используя штатные миноискатели ИМП-С2 и костюмы сапера ОВР-2 «Сокол», идентифицировали и извлекли боеприпасы, которыми оказались немецкие артиллерийские снаряды.

Всего было обнаружено более 200 снарядов и мин различных калибров, в том числе 23-мм и 76-мм боеприпасы.

Саперы ЮВО уничтожили ВОП на месте путем подрыва накладным зарядом.

За 10 месяцев текущего года военнослужащие при выполнении задач обезвредили и уничтожили более 23 тыс. взрывоопасных предметов, израсходовав при этом более 5 тонн взрывчатки, в том числе артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты и мины времен Великой Отечественной войны.

Всего за период с января по октябрь 2017 года саперы ЮВО выполнили более 2,5 тыс. заявок от военных комиссариатов расположенных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Наиболее часто заявки поступают с мест ожесточенных боев Великой Отечественной войны в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.

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