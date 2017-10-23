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23.10.2017 (17:45)

В Воздушно-космических силах подвели итоги Спартакиады

В Воздушно-космических силах подвели итоги Спартакиады. В её рамках в течение года проводились соревнования и турниры по 10 видам спорта, включая мини-футбол, волейбол, биатлон, армейский рукопашный бой, стрельбу из штатного оружия, зимнее и летнее офицерское троеборье, военное троеборье и пятиборье, а также спортивное ориентирование.

В состязаниях приняли участие более 20 команд. Зачет проводился среди объединений, соединений и высших учебных заведений Воздушно-космических сил.

Победителями в большинстве соревнований и чемпионатов по итогам года стали команды  Государственного испытательного космодрома, авиационной дивизии ВКС особого назначения и Военно-воздушной академии.

Вторые места заняли 15-я армия ВКС особого назначения, Центр боевой подготовки и боевого применения ВКС, Военная академия Воздушно-космической обороны. Т

Третьими финишировали коллективы Дальней авиации, Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний, Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт , ВКС
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