23.10.2017 (17:45)
В Воздушно-космических силах подвели итоги Спартакиады
В Воздушно-космических силах подвели итоги Спартакиады. В её рамках в течение года проводились соревнования и турниры по 10 видам спорта, включая мини-футбол, волейбол, биатлон, армейский рукопашный бой, стрельбу из штатного оружия, зимнее и летнее офицерское троеборье, военное троеборье и пятиборье, а также спортивное ориентирование.
В состязаниях приняли участие более 20 команд. Зачет проводился среди объединений, соединений и высших учебных заведений Воздушно-космических сил.
Победителями в большинстве соревнований и чемпионатов по итогам года стали команды Государственного испытательного космодрома, авиационной дивизии ВКС особого назначения и Военно-воздушной академии.
Вторые места заняли 15-я армия ВКС особого назначения, Центр боевой подготовки и боевого применения ВКС, Военная академия Воздушно-космической обороны. Т
Третьими финишировали коллективы Дальней авиации, Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний, Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.