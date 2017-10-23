23.10.2017 (18:07)
Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение проливов Па-де-Кале и Ла-Манш
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Сообразительный», находящийся в дальнем походе, завершил прохождение проливов Па-де-Кале и Ла-Манш.
В ходе решения учебно-боевых задач корабли пополнили запасы топлива и провели плановые осмотры кораблей. Для этого был задействован морской танкер «Кола», находящийся в составе отряда.
Корабли также выполнили совместное маневрирование. Боевые расчеты кораблей в движении по утвержденному маршруту отработали условный совместный поиск, обнаружение подводных лодок условного противника в рамках учений по организации противолодочной обороны (ПЛО) на ходу.
Отряд кораблей покинул Военную гавань Балтийска и взял курс в Атлантический океан 14 октября.
Метки: