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23.10.2017 (17:36)

На флагмане Черноморского флота гвардейском ордена Нахимова ракетном крейсере «Москва» прошел День призывника

На гвардейском ордена Нахимова ракетном крейсере «Москва» прошел День призывника, который командование соединения надводных кораблей провело совместно с военным комиссариатом Севастополя.

В общении с будущими военнослужащими и их родителями приняли участие офицеры из состава экипажа корабля и ветераны флота, которые рассказали об истории крейсера «Москва», ознакомили допризывников с основным вооружением корабля, условиями проживания, организации питания и досуга экипажа.

В период осеннего 2017 года призыва на Черноморском флоте запланированы и проводятся дни призывников во всех объединениях, корабельных соединениях и отдельных береговых частях, в ходе которых учащиеся выпускных классов общеобразовательных школ, члены отрядов Юнармии, студенты учебных заведений получат возможность общения со своими сверстниками, проходящими службу по призыву и по контракту, смогут ознакомиться с условиями службы и требованиями к военнослужащим, предъявляемым в различных подразделениях флота.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Призывник , Черноморский флот , Военная служба по призыву , Призыв , Южный военный округ
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