23.10.2017 (17:25)

В Крыму завершился полевой выход берегового ракетного соединения Черноморского флота

В соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота (ЧФ) состоялся полевой выход ракетного соединения.

Расчеты противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» в полевых условиях отработали действия по нанесению ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника из неподготовленных позиционных районов.

В рамках выхода экипажи выполнили нормативы по подготовке и проведению марша в назначенный неизвестный позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе, смене огневых позиций, отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.

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