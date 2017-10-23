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23.10.2017 (17:06)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане помогли отремонтировать местную общеобразовательную школу

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане оказали помощь в подготовке к зиме общеобразовательной школы № 30 Гиссарского района.

Ранее, организуя и проводя в учебном заведении спортивные соревнования,  они обратили внимания на то, что не все оконные рамы застеклены, а многие вообще нуждается в замене.

После этого срочно были закуплены стекла, рамы и совместно с учениками старших классов и преподавательским составом произведена их замена и установка.

201 российская военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года Соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Метки:
Таджикистан , Военная база , Центральный военный округ
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