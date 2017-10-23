23.10.2017 (09:08)

На Южном Урале прошли соревнования по лазертагу среди юнармейских команд

Центр патриотического воспитания Южного Урала «Росток» под руководством начальника регионального штаба «Юнармии» Алексея Зязева провел в выходные дни соревнования по спортивно-тактической игре «Лазертаг» (высокотехнологичная игра «лазерный бой» с выстрелами из автомата-бластера) с участием команд подростков и их родителей из Еманжелинской и Таяндинской средних школ.

Активисты просветительских мероприятий Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности во главе с председателем Совета депутатов Еманжелинского сельского поселения Светланой Загорской, закрепили знания детей по технике безопасности, основам туризма, соблюдению экологических норм.

Главной наградой для участников игры стали отличное настроение и вкусный полевой обед из походного котла.

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