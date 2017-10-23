23.10.2017 (14:39)

Юнармейское движение в Киргизии пополнилось 39 ребятами

В российской объединенной военной базе Кант в Киргизии состоялась торжественная церемония приема в ряды Военно-патриотического общественного движения «Юнармия». К присяге были приведены 39 новых участников юнармейского отряда «Новое поколение».

Ребята долго готовились к этому дню. Сердца каждого были наполнены радостью и немного волнением, ведь на них смотрели отцы – военнослужащие. Мероприятие состоялось в рамках празднования 14-й годовщины со дня основания авиабазы Кант. Главная задача соединения — поддержка с воздуха действий воинских подразделений Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности.

Торжественные мероприятия проходили на плацу российской авиабазы. Многие военнослужащие получили очередные воинские знания, были удостоены государственных и ведомственных наград, награждены ценными подарками и грамотами командования за образцовое выполнение обязанностей военной службы.

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