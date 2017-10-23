23.10.2017 (13:56)

В Казахстане завершилось учение «Нерушимое братство-2017»

Российские миротворцы отработали массовую эвакуацию беженцев из зоны вооруженного конфликта на учении «Нерушимое братство», активная фаза которого завершилась в Казахстане.

В ходе учения отработаны вопросы формирования Коллективных миротворческих сил ОДКБ, их развертывания в районе операции по поддержанию мира, проводимой по Резолюции Совета Безопасности ООН на территории государства, не входящего в состав ОДКБ, ведения операции по поддержанию мира, а также взаимодействия с международными организациями при выполнении миротворческих задач.

Командиры подразделений Коллективных миротворческих сил совершенствовали практические навыки в организации выполнения миротворческих задач, управлении военнослужащими в ходе ведения операции по поддержанию мира.

В активной фазе учения личный состав миротворческих подразделений практически отрабатывал задачи по несению службы на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах, действия при патрулировании местности и населенных пунктов, разминировании местности и объектов, ведении радиационной, химической и биологической разведки, ликвидации последствий пожара, противодействии массовым беспорядкам, сопровождении гуманитарных грузов, блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований.

В учении «Нерушимое братство – 2017» было задействованы более 1500 человек личного состава, около 200 единиц техники, а также 14 самолетов и вертолетов.

Российский контингент, который насчитывает около 500 человек, представляла тактическая группа горнострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Тыва, а также подразделениями спецназа, военной полиции и всестороннего обеспечения.

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