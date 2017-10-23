23.10.2017 (13:35)
Спецподразделения ЗВО приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке
Подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке за 2017 учебный год.
Впервые она будет проведена по двум показателям: индивидуальная подготовка – выполнение упражнений на основные физические качества (сила, быстрота, выносливость и на военно-прикладной навык), комплексные упражнения в составе подразделений на горной и единой полосе препятствий.
За высокие показатели сдачи контрольных нормативов в соответствии с приказом Министра обороны РФ военнослужащим начисляется коэффициент поощрения. Таким образом, если они сдали нормативы по высшему квалификационному уровню, то получат 70% от должностного оклада.
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